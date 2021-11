21-jähriger Autofahrer überholt im Nebel in Vöhringen: Unfall

Trotz dichten Nebels setzt ein 21-Jähriger in Vöhringen zum Überholen an. Dass ihm ein Fahrzeug entgegenkommt, sieht er wohl nicht. Es gibt eine weitere Unfallursache.

Drei Verkehrsteilnehmer waren an einem Unfall am frühen Freitagabend in Vöhringen beteiligt, dessen Verursacher unter Drogen stand. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Illerzeller Straße auf der Höhe des Waldsees. Ein 21-jähriger Autofahrer, der hinter einem Sattelzug fuhr, entschloss sich, trotz der schlechten Sicht durch den starken Nebel, zu einem Überholmanöver. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Wagen. Die 29-jährige Verkehrsteilnehmerin konnte einen Zusammenstoß gerade noch vermeiden, indem diese über die Böschung nach rechts auf den Gehweg auswich und dort zum Stehen kam. Bei dem Erblicken des entgegenkommenden Autos habe der junge Mann wohl nach rechts ausweichen wollen und hierbei den Reifen des Anhängers touchiert, so die Polizei.

Keiner der Beteiligten wurde durch den Verkehrsunfall verletzt. Der Pkw des verursachenden Verkehrsteilnehmers wurde im Frontbereich leicht beschädigt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme konnte die Polizei schnell einen weiteren Grund für den Verkehrsunfall feststellen. Der 21-Jährige befand sich offensichtlich in einem nicht fahrtüchtigen Zustand. Ein Drogenvortest bestätigte den Konsum von Marihuana. Deswegen wurden dem Unfallverursacher die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. (AZ)