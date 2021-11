Vöhringen

Aktion des Gewerbevereins: In Vöhringen regnet es Goldtaler

Plus Der Gewerbeverein wirbt mit einer Aktion für den Einkauf im Ort. Die Kundinnen und Kunden können etwas gewinnen.

Von Ursula Katharina Balken

Da passte alles: Ein Hauch von Schnee hatte sich wie Puderzucker aufs Land gelegt, die Schaufenster in der Innenstadt waren alle hübsch weihnachtlich herausgeputzt, zahlreiche Menschen bepackt mit Einkaufstaschen unterwegs - und mittendrin: Ein Goldengel mit einem Körbchen voller Lebkuchen. Andra Lepple, die Vorsitzende des Vöhringer Gewerbevereins, war am Freitag in weißem Gewand, mit goldenen Flügeln und Sternenreif auf dem Haar unterwegs, um für die vorweihnachtliche Goldtaler-Aktion zu werben.

