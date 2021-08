Vöhringen/Altenstadt

vor 17 Min.

Bauarbeiten eigentlich vorbei: Warum es sich auf der A7 immer noch staute

Plus In den vergangenen Tagen kam es auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Vöhringen und Altenstadt immer wieder zu stockendem Verkehr. Das war der Grund.

Von Jens Noll

Die Sanierungsarbeiten auf der A7 im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Illertissen und Altenstadt sind eigentlich schon vorbei. Dennoch hat sich der Verkehr in Fahrtrichtung Süden in den vergangenen Tagen immer wieder gestaut, bereits an der Anschlussstelle Vöhringen stockte es, zeitweise auch schon weiter nördlich. Verzögerungen von bis zu 30 Minuten meldeten die Radiosender, allerdings keinen Unfall. Was war dann der Grund für die Behinderungen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen