Auffahrunfall auf der A7: Es staut sich bei Vöhringen

Ein Auffahrunfall sorgt aktuell für Behinderungen auf der Autobahn A7. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Auf der A7 bei Vöhringen hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet. Nach ersten Informationen vor Ort sind bei dem Auffahrunfall zwei Menschen leicht verletzt worden. Einsatzkräfte sind derzeit noch an der Unfallstelle, die wenige Hundert Meter nach der Anschlussstelle Vöhringen liegt. Der Verkehr in Richtung Norden staut sich zur Anschlussstelle Illertissen zurück. Es empfiehlt sich, den Abschnitt wenn möglich zu umfahren. (AZ)