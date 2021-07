Auffahrunfall auf der A7 bei Vöhringen: Schaden an vier Fahrzeugen

Auf der A7 bei Vöhringen hat es gekracht: Vier Fahrzeuge sind am Samstag in einen Unfall verwickelt gewesen.

Vier Autos sind am Samstag in einen Unfall auf der A7 bei Vöhringen verwickelt gewesen. Weil sich der Verkehr in Richtung Süden gegen 17.50 Uhr staute, mussten mehrere Fahrer teils stark bremsen. Das übersah zunächst eine 63-Jährige. Sie fuhr einem vorausfahrenden Auto hinten auf. Im weiteren Verlauf krachten noch zwei weitere Autos in die Unfallstelle. Verletzt wurde nach Angaben der Autobahnpolizei niemand. Der Sachschaden dürfe sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 26.000 Euro belaufen. (AZ)