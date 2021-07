Auffahrunfall bei regem Reiseverkehr auf der A7 bei Vöhringen

Ein Mann hat im dichten Reiseverkehr auf der A7 bei Vöhringen zu wenig Abstand zum Auto vor ihm eingehalten. Als das Auto vor ihm bremsen muss, kracht es.

Ein Auffahrunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der A7 ereignet. Ein 62-jähriger Autofahrer war in Richtung Füssen unterwegs. Wegen des dichten Reiseverkehrs kam er zwischen den Anschlussstellen Vöhringen und Illertissen bei Stop-and-go nur langsam voran, so die Polizei. Als eine Fahrerin vor ihm bremsen musste, reagierte der 62-Jährige zu spät.

Auch weil er den Sicherheitsabstand nicht eingehalten habe, fuhr er dem Wagen vor ihm auf der Überholspur auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. Der Mann wurde mit einem Verwarnungsgeld belangt. (AZ)