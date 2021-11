Auffahrunfall führt am Montagmorgen zu Stau auf der A7

Im dichten Verkehr auf der Autobahn hat sich am Montagmorgen bei Vöhringen ein Unfall ereignet. Der Stau reichte bis nach Illertissen zurück.

Kurz vor 7.30 Uhr kam es am Montagmorgen auf der Autobahn A7 in Richtung Norden einen Kilometer vor der Ausfahrt Vöhringen zu einem Unfall: Ein 50-jähriger BMW-Fahrer hatte im starken Berufs- und Reiseverkehr abbremsen müssen, was die hinter ihm kommende 52-jährige Fahrerin eines Kleintransporters zu spät bemerkte, sodass der Transporter auf das Auto auffuhr. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Feuerwehr Illertissen sicherte die Unfallstelle ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf; die Feuerwehr Altenstadt hatte südlich der Ausfahrt Illertissen eine Vorwarnung erstellt. Nach zwei Stunden war die Unfallstelle geräumt und der bis Illertissen zurückreichende Stau, in dem durchgehend eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet worden war, begann sich aufzulösen. (wis)