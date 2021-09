Auszeichnung für dreizehn Kommunalpolitiker aus dem Kreis Neu-Ulm

Im Vöhringer Kulturzentrum übergab Landrat Thorsten Freudenberger sechs Mal die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze und sieben Mal die Kommunale Dankurkunde.

Dreizehn Männer und Frauen aus dem Landkreis Neu-Ulm sind für ihr Engagement in der Kommunalpolitik geehrt worden. Landrat Thorsten Freudenberger übergab im Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-Haus im Auftrag von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sechsmal die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze und siebenmal die Kommunale Dankurkunde. Bedacht wurden damit Gemeinde-, Stadt- und Kreisräte sowie zwei ehemalige Bürgermeisterinnen.

Die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze erhielten:

Manfred Bittner (30 Jahre Mitglied des Gemeinderates Elchingen , davon 24 Jahre Fraktionsvorsitzender)

(30 Jahre Mitglied des Gemeinderates , davon 24 Jahre Fraktionsvorsitzender) Ursula Brauchle (24 Jahre Mitglied des Gemeinderates Holzheim , davon zwei Jahre Dritte Bürgermeisterin, 14 Jahre Zweite Bürgermeisterin und acht Jahre Erste Bürgermeisterin sowie sechs Jahre Mitglied des Kreistages )

(24 Jahre Mitglied des Gemeinderates , davon zwei Jahre Dritte Bürgermeisterin, 14 Jahre Zweite Bürgermeisterin und acht Jahre Erste Bürgermeisterin sowie sechs Jahre Mitglied des ) Ludwig Daikeler (30 Jahre Mitglied des Stadtrates Vöhringen , davon sechs Jahre Dritter Bürgermeister und sechs Jahre Zweiter Bürgermeister sowie sechs Jahre Mitglied des Kreistages )

, davon sechs Jahre Dritter Bürgermeister und sechs Jahre Zweiter Bürgermeister sowie sechs Jahre Mitglied des ) Johann Ott (36 Jahre Mitglied des Gemeinderats Roggenburg )

(36 Jahre Mitglied des Gemeinderats ) Anton Rupp (30 Jahre Mitglied des Marktgemeinderates Pfaffenhofen an der Roth , davon fünf Jahre Fraktionsvorsitzender sowie 24 Jahre Mitglied des Kreistages ),

(30 Jahre Mitglied des Marktgemeinderates an der , davon fünf Jahre Fraktionsvorsitzender sowie 24 Jahre Mitglied des ), Erich Spann (30 Jahre Mitglied des Gemeinderates Nersingen , die ganze Zeit Fraktionsvorsitzender).

Sie erhielten bei der Ehrungsveranstaltung des Landkreises die Kommunale Dankurkunde (von links): Landrat Thorsten Freudenberger, der die Urkunden übergab, Maria Fuchs, Markus Prestele, Simone Vogt-Keller, Karl Gerstlauer, Josef Mayer, Margit Münzenrieder, Rudolf Niedermeier. Foto: Jürgen Bigelmayr

Die Kommunale Dankurkunde durften entgegennehmen:

Simone Vogt-Keller (12 Jahre Erste Bürgermeisterin von Bellenberg sowie sechs Jahre Mitglied des Kreistages )

(12 Jahre Erste Bürgermeisterin von sowie sechs Jahre Mitglied des ) Josef Mayer (18 Jahre Mitglied des Gemeinderates von Elchingen )

(18 Jahre Mitglied des Gemeinderates von ) Rudolf Niedermeier (18 Jahre Mitglied des Gemeinderates von Elchingen )

(18 Jahre Mitglied des Gemeinderates von ) Margit Münzenrieder (18 Jahre Mitglied des Kreistages )

(18 Jahre Mitglied des ) Maria Fuchs (18 Jahre Mitglied des Marktgemeinderates von Pfaffenhofen an der Roth )

(18 Jahre Mitglied des Marktgemeinderates von an der ) Karl Gerstlauer (18 Jahre Mitglied des Gemeinderates von Roggenburg )

(18 Jahre Mitglied des Gemeinderates von ) Markus Prestele (18 Jahre Mitglied des Stadtrates von Vöhringen )

Landrat lobt Engagement der Geehrten

In seiner Laudatio hob Landrat Thorsten Freudenberger hervor: „Das ganze demokratische Leben in Bayern und Deutschland basiert auf einer funktionierenden Kommunalen Selbstverwaltung.“ Diese sei ein Wesensmerkmal der Demokratie in unserem Land. In den Kommunen werde vor Ort verwaltet und gestaltet: mit Menschen, für Menschen und von Menschen.

Freudenberger dankte allen Geehrten für ihren langjährigen, verdienstvollen Einsatz: „Sie, die Sie mit Ihrem Engagement und Ihrer Kompetenz eine hohe kommunalpolitische Verantwortung tragen, leisten Ihren persönlichen Beitrag zur demokratischen Qualität unseres Staates.“

Auch Vöhringens Bürgermeister Michael Neher ergänzte nach Freudenberges Ansprache an die Adresse der Geehrten, stellvertretend für alle anwesenden Rathauschefs: „Vielen Dank für Ihre kommunalpolitische Arbeit, die unbezahlbar ist.“ (AZ)