Auto erfasst Radfahrer in Vöhringen

Ein Autofahrer missachtet an einer Einmündung in Vöhringen die Vorfahrt eines Radfahrers. Es kommt zur Kollision, der Radfahrer wird leicht verletzt.

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Montagmorgen bei einem Unfall in Vöhringen zugezogen. Er stieß mit einem Auto zusammen, das aus einer Seitenstraße kam.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet

Der 19 Jahre alte Fahrer des Autos fuhr laut Polizeibericht auf der Wannengasse in östliche Richtung. An der Einmündung zur Memminger Straße missachtete er die Vorfahrt des Fahrradfahrers, der in südliche Richtung unterwegs war. Bei der daraus resultierenden Kollision wurde der Radfahrer zwar leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Gegen den 19-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)