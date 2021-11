Auto überschlägt sich auf der A7 bei Vöhringen: Fahrer schwer verletzt

Auf schneebedeckter Fahrbahn kommt ein Auto auf der A7 bei Vöhringen ins Schleudern. Es wird total beschädigt, der Fahrer kann sich selbst daraus befreien.

Schwere Verletzungen hat sich ein Autofahrer zugezogen, der in der Nacht auf Montag mit seinem Wagen auf der A7 bei Vöhringen auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Mann konnte sich selbst aus dem total demolierten Fahrzeug befreien.

Gegen 3 Uhr in der Nacht, so teilt die Polizei mit, befuhr der 29-Jährige die Autobahn in Fahrtrichtung Füssen. Zwischen dem Autobahndreieck Hittistetten und der Anschlussstelle Vöhringen kam das Auto ins Schleudern, anschließend überschlug es sich mehrfach. Hinter der Außenschutzplanke blieb der Pkw auf dem Dach liegen. Nachdem sich der schwerstverletzte Fahrer aus dem Wrack befreit hatte, wurde er in eine Ulmer Klinik gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

Das völlig demolierte Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Die Feuerwehr aus Senden war zur Absicherung und technischen Hilfeleistung an der Einsatzstelle mit etlichen Fahrzeugen vor Ort. (AZ)

Lesen Sie dazu auch