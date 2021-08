Autofahrer konsumiert Drogen: Er behauptet, es sei medizinisches Marihuana

Die Polizei hat in Vöhringen einen 21-Jährigen erwischt, der möglicherweise Marihuana konsumiert und sich dann hinters Steuer gesetzt hatte.

Ein 21-jähriger Autofahrer ist bei einer Kontrolle in der Rue de Vizille in Vöhringen aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, ergaben sich bei dem Mann am frühen Dienstagmorgen Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung. Der 21-Jährige räumte den Konsum von Marihuana vor einigen Tagen ein, machte allerdings geltend, dass dies aufgrund einer medizinischen Behandlung und auf Anweisung eines Arztes erfolgt sei.

Der 21-Jährige konnte gegenüber den Beamten allerdings keinen Nachweis für seine Argumentation erbringen. Er besaß weder ein gültiges ärztliches Attest noch die vorgeschriebenen Utensilien für den rechtmäßigen Konsum von medizinisch verordnetem Cannabis. Zur weiteren Beweissicherung ordneten die Beamten daher eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwarten den 21-Jährigen ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (AZ)