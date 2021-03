vor 51 Min.

Vöhringen: Autofahrer touchiert zwölfjährige Radlerin

Eine Zwölfjährige ist am Samstag von ihrem Rad gestürzt. Ein 79-jähriger Autofahrer übersah, dass das Mädchen die Straße queren wollte, und erfasste es.

Ein 79-jähriger Autofahrer hat eine zwölfjährige Radfahrerin touchiert. Am Samstag war der Mann gegen 11.45 Uhr auf der Vöhringer Graf-Kirchberg-Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine Zwölfjährige mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in die gleiche Richtung. Auf Höhe des dortigen Fußgängerüberwegs wollte das Mädchen die Fahrbahn überqueren. Dies erkannte der Autofahrer laut Polizeiangaben zu spät.

Er erfasste mit dem rechten Frontbereich seines Autos das Fahrrad des Kindes, welches dadurch zu Fall kam. Da der 79-Jährige allerdings mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war, erlitt das Mädchen nur eine leichte Verletzung am Oberschenkel. Sie wurde vorsorglich ins Klinikum Weißenhorn gebracht. Am Auto entstand lediglich geringer Sachschaden in Form von diversen Kratzern. Der Autofahrer sehe aber einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen, so die Polizei. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen