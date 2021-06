Autofahrer wird bei Auffahrunfall in Vöhringen leicht verletzt

An der Einfahrt zu einem Kreisverkehr in Vöhringen übersieht eine Autofahrerin, dass der Wagen vor ihr anhalten muss. Es kommt zur Kollision.

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwochmorgen auf der Memminger Straße in Vöhringen ereignet. Dabei wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Die Polizei schildert den Unfallhergang wie folgt: Die 24 Jahre alte Fahrerin eines Autos war in südlicher Richtung unterwegs und übersah an der Einfahrt zu einem Kreisverkehr, dass das Fahrzeug vor ihr verkehrsbedingt halten musste. Die Frau reagierte zu spät und es kam zur Kollision.

Unfall in Vöhringen: Ein Autofahrer wird leicht verletzt

Durch den Aufprall wurde der Fahrer des anderen Wagens leicht verletzt. Eine medizinische Erstversorgung an der Unfallstelle war jedoch nicht erforderlich, wie die Polizei weiter mitteilt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 5000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

