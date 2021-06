Autofahrerin nimmt Motorradfahrer in Vöhringen die Vorfahrt

Nahe Vöhringen wäre es fast zum Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und Auto gekommen. Die Polizei sucht nach der Fahrerin, die den Beinahe-Crash verursacht hat.

Nachdem eine Autofahrerin einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen hatte und der Mann infolgedessen stürzte, sucht die Polizei Zeugen. Am frühen Montagabend, zwischen 17.30 und 17.45 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger laut Polizeibericht mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße 2031 von Bellenberg in Richtung Vöhringen. An der Einmündung zur Memminger Straße wollte der Mann nach links abbiegen. Aus der Memminger Straße bog in diesem Moment ein schwarzer VW Golf in nördlicher Richtung in die Staatsstraße ein. Der vorfahrtsberechtigte Motorradfahrer musste wegen dem kreuzenden Auto stark abbremsen und kam mit seiner Maschine zu Fall.

Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es deshalb nicht. Der 22-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 Euro. Die bislang unbekannte Fahrerin des schwarzen VWs, eine Frau im Alter von etwa 50 Jahren, setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei Illertissen sucht Zeugen für den Unfall. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)