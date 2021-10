Betrug in Vöhringen: Unbekannte wollen Dachrinne reparieren

Drei unbekannte Männer wollten in Vöhringen die vermeintlich kaputte Dachrinne eines 80-Jährigen reparieren. Dieser ließ sich nicht beirren und rief die Polizei.



Drei bislang unbekannte Männer haben am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr am Wohnanwesen eines 80-Jährigen in Vöhringen geklingelt. Sie gaben vor, die Dachrinne an dessen Einfamilienhaus für 200 Euro reparieren zu wollen. Das teilt die Polizei mit. Obwohl der Senior seine Zustimmung verweigerte, fingen die Unbekannten unvermittelt mit ihren vermeintlichen Arbeiten an. Dabei entstand ein Schaden an der Dachrinne.

Als die Männer mitbekamen, dass der Hauseigentümer mit der Polizei telefonierte, ergriffen sie in ihrem Kleintransporter, einem Fiat Ducato mit polnischem Kennzeichen, die Flucht. Der 80-Jährige hatte sich das Nummernschild allerdings notiert. So konnten die verständigten Polizisten einen Zusammenhang zu ähnlich gelagerten Fällen in ganz Bayern herstellen. Die Fahndungsmaßnahmen nach den drei Unbekannten verliefen jedoch negativ.

Täter haben die Dachrinne in Vöhringen vermutlich mutwillig beschädigt

Laut Angaben der Beamten ist anzunehmen, dass die Täter die Dachrinne des Seniors mutwillig beschädigten, um den Preis für ihre Arbeiten erhöhen und dadurch legitimieren zu können. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Haustürgeschäften mit vermeintlichen Handwerkern.

Die Beamten raten dazu, solche Personen mit Nachdruck vom eigenen Grundstück zu verweisen und umgehend die Polizei zu verständigen. Des Weiteren sollten notwendige Arbeiten am Haus nur von Handwerksbetrieben ausgeführt werden, denen Vertrauen geschenkt wird. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

