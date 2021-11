Bläserjugend zeigt ihr Können beim Geburtstagskonzert in Vöhringen

Plus Zum 20. Geburtstag der Bläserjugend in Vöhringen erklingt eine bunte Mischung aus Rock, Pop und Polka. Das schönste Geschenk kommt vom Publikum.

Wenn das Publikum minutenlang mit rhythmischem Klatschen nach Zugaben verlangt und damit nicht nur die Jugendkapelle, sondern auch die Nachwuchsgruppe meint, dann müssen die musikalischen Darbietungen die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrlich überzeugt haben. Für die beiden Orchester war es sicher das schönste Geschenk zum 20. Geburtstag der Bläserjugend in Vöhringen. Den feierten beide Gruppen im Wolfgang-Eychmüller-Haus mit einem Konzert unter dem Titel „Wer hat an der Uhr gedreht?“.