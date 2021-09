Vöhringen

Classic Computing in Vöhringen: Über den Beginn des Computer-Zeitalters

Der Commodore 2001 aus dem Jahr 1977: Das war der zweite PC überhaupt, der auf den Markt kam. Schneller war nur Apple. Gezeigt wurden die Geräte im Rahmen der Ausstellung Classic Computing in Vöhringen.

Plus Der Besuch der Ausstellung Classic Computing in Vöhringen glich einer Zeitreise und führt vor Augen, wie schnell neueste Technik uralt wird.

Von Ralph Manhalter

Das Geräusch von knirschenden und schabenden Nadeldruckern empfängt den Besucher einer ungewöhnlichen Ausstellung in Vöhringen. Jenen, die schon einige Jahrzehnte im Berufsleben stehen, dürfte der zwischenzeitlich eher als nervenaufreibend empfundene Ton noch wohl bekannt sein. Heute geht das Drucken auf Papier nicht nur schneller sondern vor allem auch leiser. Aber das interessiert die 36 Aussteller, die aus ganz Deutschland sowie der Schweiz am Wochenende nach Vöhringen angereist waren, nur am Rande.

