Vöhringen

vor 33 Min.

Das hat sich bislang beim Radverkehr in Vöhringen getan

Plus Ein Mitarbeiter des Bauamts legt eine Zwischenbilanz zum Radverkehrskonzept in Vöhringen vor. Geplant ist unter anderem noch ein Fahrradparkhaus.

Von Ursula Katharina Balken

In Sachen Radverkehr in Vöhringen liegt nun eine Zwischenbilanz vor. Im Mai 2021 hatte der Vöhringer Stadtrat dem Radverkehrskonzept der Verwaltung grünes Licht erteilt. Verknüpft war damit der Appell, möglichst zügig an die Umsetzung zu gehen. In der jüngsten Bauausschusssitzung im Kulturzentrum hat Harald Vrkoslav aus dem Bauamt eine Liste durchgeführter Maßnahmen vorgelegt und gleichzeitig die geplanten Vorhaben benannt. So soll etwa beim Bahnhof ein Fahrradparkhaus entstehen.

