Vöhringen

vor 35 Min.

Defekter Übergang: Wann gehen die Schranken in Vöhringen wieder auf?

Die Bahnschranken an der Carl-Benz-Straße in Vöhringen bleiben vorerst geschlossen. Wie es mit dem Übergang weitergeht, ist ungewiss.

Plus Der Bahnübergang an der Carl-Benz-Straße in Vöhringen ist derzeit nicht befahrbar. Eine Reparatur der defekten Anlage ist laut Bahn nicht ganz einfach.

Von Ursula Katharina Balken

Seit einigen Tagen ist der Bahnübergang an der Carl-Benz-Straße in Vöhringen geschlossen. Vor allem Landwirte, die ihre Felder östlich der Bahnlinie Ulm-Kempten bewirtschaften, müssen Umwege in Kauf nehmen. Nicht nur sie fragen sich, wie lange die Sperrung wohl bestehen bleiben müsse.

