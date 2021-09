Vöhringen

Dieb stiehlt Geldbeutel einer 72-Jährigen in Vöhringer Supermarkt

Eine unbekannte Person hat in einem Supermarkt in Vöhringen das Portemonnaie einer Kundin entwendet.

Eine Seniorin ist am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in Vöhringen bestohlen worden. Wer kann der Polizei Illertissen Hinweise geben?

