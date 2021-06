Drogen konsumiert: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer in Vöhringen

Die Polizei hat einen E-Scooter-Fahrer in Vöhringen aus dem Verkehr gezogen. Das hatte mehrere Gründe.

Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen E-Scooter-Fahrer in Vöhringen ausgebremst. Der 20-Jährige war gerade in der Ulmer Straße unterwegs, als er in die Verkehrskontrolle geriet. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben fest, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz hatte. Zudem stand der junge Mann unter Drogeneinfluss. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)

