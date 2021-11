Einbruch in Vöhringer Ballsporthalle: Tornetz zerrissen, Eier auf dem Boden

Unbekannte sind in die Ballsporthalle des SC Vöhringen eingestiegen und haben viel Schaden angerichtet. Mehrere Hinweise sprechen für einen Halloween-Zusammenhang.

In der Ballsporthalle des SC Vöhringen hat jemand einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 1000 Euro hinterlassen. Die Unbekannten verschafften sich laut Polizeibericht zwischen Freitag um Mitternacht und Montag um 17 Uhr Zutritt zu dem Gebäude an der Sportparkstraße. Sie zerrissen dort ein Fußballtornetz, brachen einen Ballkorb auf und zerbrachen einen Hula-Hoop-Reifen.

Eier auf dem Boden und klebrige Getränkereste in der Ballsporthalle in Vöhringen

Da augenscheinlich auch Eier auf den Boden geworfen wurden und klebrige Getränkereste zu sehen waren, liegt ein Zusammenhang mit der Halloweennacht nahe. Die Polizei Illertissen hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Sie nimmt Hinweise unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)