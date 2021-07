Vöhringen

12:55 Uhr

Einsatz im Biergarten: Mann beleidigt Rettungsdienst

In einem Vöhringer Biergarten hatten Polizei und Rettungsdienst am Samstagabend einen Einsatz.

Der Besuch in einem Biergarten in Vöhringen endete für einen 69-Jährigen in Polizeigewahrsam. Das ist passiert.

Polizei und Rettungsdienst waren am Samstagabend gegen 21.50 Uhr in einem Biergarten in Vöhringen im Einsatz. Ein 69-Jähriger aus dem Alb-Donau-Kreis hatte sich in dem Biergarten niedergelassen. Später machte er für Anwesende einen hilflosen Eindruck, weshalb der Rettungsdienst verständigt wurde. Der Mann beleidigte jedoch mehrmals die eintreffende Besatzung eines Rettungswagens, welche ihn behandeln und betreuen wollte. Die vor Ort befindliche Streife der Polizei Weißenhorn konnte bei dem Mann eine Alkoholisierung von knapp über zwei Promille feststellen. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Die Heimreise konnte der Herr jedoch auch nicht alleine antreten, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen den Beleidiger wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)

