Vöhringen

vor 33 Min.

Eiserne Hochzeit der Kirchers: Was verbindet die Eheleute aus Vöhringen seit 65 Jahren?

Plus Vor 65 Jahren haben sich Thekla und Fritz Kircher in Vöhringer das Ja-Wort gegeben. Was sie in ihren gemeinsamen Jahrzehnten glücklich gemacht hat.

Von Ursula Katharina Balken

Die wunderschön geschnitzte Figur des Heiligen Hubertus ist eine Zierde im Wohnzimmer des Ehepaares Kircher. Sie stammt aus Ungarn, eine Erinnerung an eine Reise ins Land der Magyaren. Das ist nur eines der Länder, die das Ehepaar im Süden Europas bereist hat. Thekla und Fritz Kircher sind bis vor zwei Jahren mit dem Wohnwagen auf Achse gewesen. Die Geschichten von ihren Reisen sind reicher Fundus, aus dem beide schöpfen und auch gern davon berichten. Doch bevor es ans Erzählen geht, wird erst mal zur Eisernen Hochzeit gratuliert. Den Anfang machte Vöhringens Zweiter Bürgermeister Herbert Walk.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen