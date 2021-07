Er hat ein Konzept: So soll Vöhringen zur Fairtrade-Stadt werden

Plus Vor einem Monat hat der neue Klimaschutzmanager seine Stelle in Vöhringen angetreten. Als sein erstes Projekt stellte er die Aktion Fairtrade-Towns vor.

Illertissen hat schon lange einen, das Landratsamt ebenfalls. Nun zieht auch Vöhringen nach und hat einen Klimaschutzmanager eingestellt. Den Job hat vor gut einem Monat Marcus Jung übernommen. Eines seiner ersten Projekte war, Vöhringen auf den Weg zur Fairtrade-Town zu bringen.