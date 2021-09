Familienstreit: Polizei nimmt 57-Jährigen in Gewahrsam

Mit drei Streifenwagen rückt die Polizei zum Streit einer Familie in Vöhringen aus. Dabei verhält sich ein Mann auch den Beamten gegenüber aggressiv.

Drei Streifenwagenbesatzungen der Polizei waren am Samstagabend bei einem Familienstreit in Vöhringen im Einsatz. Innerhalb der Familie soll es dabei auch zu einer Tätlichkeit gekommen sein. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und der späteren Maßnahmen wurde ein 57-Jähriger, alkoholisierter Mann zunehmend aggressiver und ging schließlich einen Polizeibeamten tätlich an. Die Polizisten brachten ihn daraufhin zu Boden, fesselten ihn. Der Mann kam in Sicherheitsgewahrsam. Er muss sich unter anderem wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (AZ)