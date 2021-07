Fieser Trick: Frau bestiehlt 95-Jährige in Vöhringen

Eine Frau hat sich in Vöhringen als Caritas-Mitarbeiterin ausgegeben und so einer älteren Dame Geld gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine bislang noch unbekannte junge Frau hat eine 95-Jährige in Vöhringen bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr im Bereich der Fischerstraße. Die Täterin klingelte bei der älteren Dame, gab sich als Mitarbeiterin der Caritas aus und bot ihre Hilfe an. Die Frau betrat die Wohnung der Seniorin und verließ diese nach kurzer Zeit wieder. Das kam der 95-jährigen Vöhringerin verdächtig vor. Sie sah sofort in ihrer Geldbörse nach und musste feststellen, dass ihr 200 Euro fehlten.

Betrügerin könnte nach der Tat in ein Auto gestiegen sein

Als die ältere Frau aus dem Fenster schaute, sah sie die unbekannte Tatverdächtige noch in Richtung Grundschule laufen. Die Polizei Illertissen leitete daraufhin umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifen ein. Allerdings konnte die Täterin bislang nicht gefunden werden. Die Beamten bitten daher Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. Laut Polizeiangaben könnte die Tatverdächtige etwa 20 Jahre alt gewesen sein und helle Haare, ein helles Halstuch sowie helle Oberbekleidung getragen haben. Es sei möglich, dass sie schlecht Deutsch sprach und in ein Fahrzeug stieg. (AZ)

Lesen Sie dazu auch