Vöhringen

vor 26 Min.

Fische in Gefahr: Panne bei Arbeiten am Wielandkanal in Vöhringen

Plus Durch eine Panne sank der Wasserstand im Wielandkanal so weit ab, dass Fische in Gefahr waren. Das Unternehmen und der Fischereiverein reagierten sofort.

Von Ursula Katharina Balken

Bei der Sanierung des Einlaufbauwerks im Bereich der Kläranlage Bellenberg, woran federführend die Wieland-Werke beteiligt sind und Wasser vom Kanal der Unteren Iller AG (UIAG) in den Wielandkanal geleitet wird, ist es am Dienstag zu einer technischen Panne gekommen. Der Wielandkanal konnte nicht mehr mit der notwendigen Wassermenge versorgt werden, was wiederum die Fische in Gefahr brachte.

Themen folgen