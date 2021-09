Gasleitung beschädigt: In Vöhringen tritt Gas aus

Bei Bauarbeiten in Vöhringen wurde eine Gasleitung beschädigt. Das Leck kann man riechen und hören. Die Feuerwehr muss ausrücken.

Am späten Montagvormittag musste die Feuerwehr Vöhringen in die Breitengasse ausrücken: Dort, an der Ecke zur Sudetenstraße, hatte ein Bagger im Zuge von Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt, sodass deutlich hör- und riechbar Erdgas aus dem Leck austrat.

Die Feuerwehr sperrte die beiden Straßen ab, und nach kurzer Zeit konnten Experten der Stadtwerke Ulm die betroffene Leitung so abschiebern, dass die Gefahrenquelle geschlossen war. Danach wurde die Sperrung wieder aufgehoben und die Reparatur der Leckstelle in Angriff genommen. Verletzt wurde niemand.