Gegen Gewerbeordnung verstoßen: Polizei stoppt Käseverkauf

Ein Mann hat in Vöhringen aus einem Lieferwagen heraus Käse verkauft. Ohne Erlaubnis.

Eine Polizeistreife hat am Pfingstsonntag gegen 18.30 Uhr einen Verkaufsstand mit regem Kundenverkehr in der Ulmer Straße in Vöhringen bemerkt. Bei einer Kontrolle gab der 40-jährige Verkäufer an, aus seinem Lieferwagen heraus Käsewaren zu verkaufen. Hierfür konnte er jedoch keine Reisegewerbekarte vorweisen. Unter Vorbehalt weiterer Ermittlungen erwartet den Fahrer zumindest eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach der Gewerbeordnung. (AZ)

