Geldbörse weg: Frau wird in Vöhringer Supermarkt beklaut

Eine Frau hat beim Einkaufen ihre Handtasche aus den Augen gelassen. Dies nutzten der oder die Täter offenbar aus und klauten ihre Geldbörse.

Ein bislang unbekannter Täter hat in einem Supermarkt in Vöhringen die Geldbörse einer Frau gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Industriestraße. Die bestohlene Frau verstaute ihr Portemonnaie während des Einkaufs in ihrer Handtasche, welche am Einkaufswagen hing. Die Frau hatte ihre Wertsachen nicht ständig im Blick, was der oder die Täter offenbar ausnutzen konnten. Der Beuteschaden wird auf 370 Euro geschätzt.

Polizei rät, die eigene Geldbörse direkt am Körper zu tragen

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Vorsicht. Während des Einkaufs sollten die Wertsachen niemals in oder am Einkaufswagen zurückgelassen werden - auch nicht kurzzeitig. Am sichersten ist es, die Geldbörse verdeckt und direkt am Körper zu tragen. (AZ)

