Vöhringen

06:00 Uhr

Große Pixel, wenig Speicher: Die Welt der frühen Computer in Vöhringen

Plus Die Ausstellung Classic Computing lässt die Besucher in Vöhringen eintauchen in die Anfänge des Computer-Zeitalters. Über die Faszination alter Technik.

Von Franziska Wolfinger

Wer heute 18 Jahre alt ist erinnert sich womöglich gar nicht mehr so richtig an seinen ersten eigenen Computer. Die Geräte waren einfach immer schon da. Anders ist das bei denen, die etwas älter sind: Die erinnern sich genau an die oft sündhaft teuren PC mit der heute lächerlich anmutenden Rechenleistung. Bei Michael Vogt war es ein Atari-Modell. Die Marke gibt es längst nicht mehr - wie auch einige andere aus den Anfängen des Computerzeitalters. In der Ausstellung Classic Computing am Wochenende in Vöhringen, können sich Besucher in genau diese Zeit zurückversetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen