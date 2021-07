Hospizarbeit ist für Schwester Sandra eine Herzensangelegenheit

Plus Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben! - Das ist der Leitsatz von Schwester Sandra, die die Vöhringer Hospizgruppe gegründet hatte.

Ist es im Himmel schön? Wie sieht es dort aus? Fragen, die Schwester Sandra Bürstlinger oft hört, wenn sie am Bett eines Menschen sitzt, dessen Leben langsam verlöscht. Meist hält sie dessen Hand, beantworten kann sie diese Fragen nicht. Aus ihrem tiefen Glauben heraus spricht sie „von einer anderen Welt.“ 25 Jahre stellte sie sich einer der wohl schwierigsten Aufgaben, die es in diesem Leben gibt.