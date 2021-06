Vöhringen

12:23 Uhr

Hund frisst in Vöhringen Köder mit Nägeln

Plus Unbekannte haben in der Nähe des Wielandkanals in Vöhringen mit Nägeln gespickte Köder ausgelegt. Das ist nicht der einzige Fall in der Region.

Von Franziska Wolfinger

Für eine Hundebesitzerin aus Bellenberg wurde ein Spaziergang mit ihrem Hund zum Albtraum. Am Samstagnachmittag war die Frau mit einer Freundin und ihrem Hund am Wielandkanal in der Nähe des Klärwerks spazieren. Während die beiden Frauen sich auf einer Bank ausruhten, war das Tier plötzlich verschwunden.

