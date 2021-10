Griechische Wirtsfamilie betreibt seit 30 Jahren das Vereinsheim des SSV Illerberg-Thal

Plus Familie Aslanidis betreibt seit 30 Jahren das Vereinsheim des SSV Illerberg-Thal. Wieso die Pächterfamilie für den Verein "ein wahrer Glücksfall" ist.

Wer mit dem Vereinsleben vertraut ist, weiß wie beschwerlich sich bei Wahlen die Ämtervergabe gestalten kann. Noch schwieriger kann es sein, wenn der Verein ein Heim besitzt und dauerhaft einen geeigneten Pächter sucht. Dieser hat erheblichen Einfluss auf das Vereinsleben, denn nicht nur sportliche Aktivitäten machen einen Verein aus, es ist das Gefühl der Gemeinschaft. So muss sich ein Pächter auf die Wünsche der Mitglieder einlassen, das beginnt bei der Speisekarte und endet bei den Öffnungszeiten.