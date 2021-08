Vöhringen-Illerberg

Landwirt aus Illerberg warnt: Zugewachsene Gräben führen zu Hochwasser

Ein neuer Fluss auf Illerberger Flur? Nein, das ist ein Weg, der vom Landgraben in einen breiten Bach verwandelt wurde. Extremer Starkregen machte den Weg unpassierbar.

Plus Landwirt Anton Oliver Wiedenmann fordert mehr Aufmerksamkeit für kleine Bäche. Was sonst passieren kann, hat sich neulich in Illerberg und Thal gezeigt.

Von Ursula Katharina Balken

Nachdenklich betrachtet Landwirt Anton Oliver Wiedenmann seinen Regenmesser. Es hatte gerade mal wieder ordentlich geschüttet. Aber in der fraglichen Nacht vor gut drei Wochen, als Naturgewalten im Westen Deutschlands verheerende Verwüstungen anrichteten, maß das Glas 55 Liter Regen auf den Quadratmeter. „Eine Menge, die unsere Gräben bereits überforderte“, stellt Wiedenmann sachlich fest. Das gibt ihm Anlass zur Sorge – und zu einem Appell an Bürgermeister und Stadträte.

