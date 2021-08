Vöhringen-Illerberg

vor 33 Min.

Missglückter Grillabend: Gasflasche fängt in Illerberg Feuer

In Illerberg ist am Sonntagabend ein Grill in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus.

Ein Grillabend ist am Sonntag in Illerberg zu Ende gegangen, bevor er überhaupt angefangen hat. Laut Polizei begann ein Mann in seinem Garten einen Gasgrill zu befeuern. Plötzlich fing die Gasflasche im Bereich der Leitung an zu brennen. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Außer dem Grill wurde nichts beschädigt. (AZ)

