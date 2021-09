Unbekannter zerkratzt Lack eines geparkten Autos in Illerberg

Auf 1000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein unbekannter Täter an einem Renault in Illerberg angerichtet hat, und bittet um Hinweise.

Die Polizeiinspektion Illertissen bittet im Fall einer Sachbeschädigung in Illerberg um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Täter machte sich im Zeitraum zwischen Samstag, 25. September, 18 Uhr, und Sonntag, 26. September, 12.30 Uhr, an einem geparkten Auto in der Schützstraße zu schaffen.

Polizei sucht Zeugen zu zerkratztem Auto in Illerberg

Nach Angaben der Polizei wurde der Lack des schwarzen Renault Mégane mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch