Vöhringen-Illerberg

vor 23 Min.

Warum die Raiffeisenbank ihre Filiale in Illerberg geschlossen hat

Seit einigen Wochen ist die Filiale der Raiffeisenbank Schwaben Mitte in Illerberg geschlossen. Was jetzt aus dem Gebäude wird, ist wohl noch nicht entschieden.

Plus Die Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Schwaben Mitte in Illerberg ist zu, nur noch ein SB-Bereich steht zur Verfügung. Der Vorstandschef nennt die Gründe.

Von Ursula Katharina Balken

Jahrzehntelang war die Raiffeisenbank in Illerberg fester Bestandteil des Wirtschaftslebens. Sie war eine Institution und wurde vor allem von den Vereinen geschätzt. Aber auch Handel und Gewerbe sahen in dem Geldinstitut einen Partner. An der Oberen Hauptstraße war ihr Sitz und das Haus wurde in den vergangenen Jahren baulich herausgeputzt. Doch die geschäftliche Entwicklung verlief nicht in die gewünschte Richtung - und führte letztlich zur Schließung der Bankfiliale.

