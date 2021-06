Vöhringen/Illertissen

Warum sich Illertissens Bürgermeister auf einem Klavier ablichten ließ

Plus Die Corona-Pandemie lässt bei der Musikschule Dreiklang die Ideen sprießen. Es gibt ein neues Werbekonzept mit amüsanten Fotomotiven.

Von Ursula Katharina Balken

Die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf das tägliche Leben ist auch an der Musikschule Dreiklang nicht spurlos vorübergegangen. Der Lockdown legte das Leben lahm und die Lehrer der Schule im Josef-Cardijn-Haus in Vöhringen harrten besserer Zeiten. Aber ein tatenloser Alltag war nichts für Schulleiter Christoph Erb. In Zusammenarbeit mit Christoph Scherer, Lehrer für Schlagzeug, ersann er ein Konzept, um den Blick der Menschen in den Mitgliedskommunen Vöhringen, Bellenberg und Illertissen wieder einmal auf die Musikschule zu richten.

