Jugendlicher beschädigt in Vöhringen Baum mit Axt

Jugendliche haben sich im Naherholungsgebiet Grüne Lunge in Vöhringen an einem Baum zu schaffen gemacht. Dann kam die Polizei.

Mehrere Jugendliche sind am Montagnachmittag dabei beobachtet worden, wie sie im Naherholungsgebiet Grüne Lunge in Vöhringen einen Baum mit einer Axt bearbeitet haben. Die hinzugerufene Polizeistreife traf etwa acht Teenager im Alter zwischen 14 und 15 Jahren an, die sofort davonrannten. Nur zwei blieben zurück. Ein 14-jähriger gab laut Polizeibericht zu, die Axt gegen den Baum geworfen zu haben, wodurch wurde die Baumrinde in Mitleidenschaft gezogen wurde. (AZ)

