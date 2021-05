Junge Frau läuft nach schwerem Unfall bei Vöhringen zu einer Bekannten

Eine 19-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto bei Vöhringen. Die junge Frau wird mittelschwer verletzt. Sie stand wohl unter Drogeneinfluss.

Nach einem schweren Unfall bei Vöhringen hat eine junge Frau zunächst Hilfe bei einer Bekannten in Illerberg gesucht. Die Polizei hat Anhaltspunkte dafür, dass die Autofahrerin unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 19-Jährige in der Nacht auf Donnerstag mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2031 in nördlicher Richtung. Etwa 100 Meter nach der Einmündung zum Recyclinghof Vöhringen kam sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, der Wagen überschlug sich mehrmals und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Die 19-Jährige musste nach dem Unfall bei Vöhringen ins Krankenhaus

Die junge Frau wurde mittelschwer verletzt, begab sich laut Polizeibericht allerdings unmittelbar nach dem Unfall zu Fuß zu einer Bekannten nach Illerberg. Von dort wurde die Polizei gerufen, die 19-Jährige kam anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Bei der polizeilichen Überprüfung der Unfallverursacherin ergaben sich Anhaltspunkte auf eine Alkohol- sowie Drogenbeeinflussung. Entsprechende Tests verliefen positiv.

Der 19-Jährigen wurde deshalb Blut abgenommen, die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, wird auf 5000 Euro geschätzt. (AZ)

