Junger Mann angelt ohne Erlaubnis am Kellerbausee in Vöhringen

Zeugen haben in Vöhringen einen jungen Mann beobachtet, der widerrechtlich die Angel ausgeworfen hatte. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.

Einen Schwarzfischer hat die Polizei am Montagabend in Vöhringen gestellt. Zeugen hatten laut Polizeibericht den jungen Mann beobachtet, der offensichtlich widerrechtlich am Kellerbausee angelte.

Der in Vöhringen gestellte 24-Jährige besaß auch keinen Sachkundenachweis zum Fischen

Beamte der verständigten Polizei Illertissen stellten den 24-Jährigen vor Ort zur Rede. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei die Angel mit einem Köder ausgeworfen, aber noch nichts gefangen. Dennoch wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann besaß weder eine Erlaubnis zum Fischen am Kellerbausee noch einen Sachkundenachweis. (AZ)

