Vöhringen

12:00 Uhr

Junger Vogelexperte aus Vöhringen erhält Preis für sein Engagement

Plus Der Landesbund für Vogelschutz zeichnet Leon Wischenbarth aus Vöhringen mit dem Nachwuchs-Engagement-Preis aus. Der 15-Jährige ist schon ein gefragter Experte.

Von Jens Noll

Jeder Verein freut sich über engagierten Nachwuchs. Besonders erfreulich ist es für den Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV), mit Leon Wischenbarth aus Vöhringen ein Mitglied in den eigenen Reihen zu haben, das bereits in jungen Jahren als Vogelexperte von sich reden macht. Das weiß der LBV auch zu schätzen und hat Leon deshalb für seine ehrenamtliche Arbeit mit dem Nachwuchs-Engagement-Preis ausgezeichnet. Der 15-Jährige habe die Auszeichnung erhalten, da er sein Wissen über Vögel in die Arbeit des LBV der Kreisgruppe Neu-Ulm, in der er aktiv tätig ist, einbringe, teilt der Verein mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

