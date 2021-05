Vöhringen

17:57 Uhr

Kommt es in der Verdistraße in Vöhringen zu Enteignungen?

Plus Die Vöhringer Verdistraße soll ausgebaut werden. Die Stadt sieht drei mögliche Optionen. Doch jede hat ihre Nachteile. Findet sich kein Kompromiss, könnte manchen Anliegern Enteignung drohen.

Von Franziska Wolfinger

Die Verdistraße in Vöhringen soll nun erschlossen werden. Bisher existiert diese nur als kleiner Stich an der Rue de Vizille zwischen Richard-Wagner-Straße und dem Kreisverkehr an der Memminger Straße. Die Stadt hat drei Möglichkeiten ausgearbeitet, wie die Verdistraße künftig verlaufen könnte. Doch wirklich gut ist keine davon. Wie man es dreht und wendet: Irgendwer wird Nachteile haben. Die Stadt befindet sich in einer Zwickmühle, einige Anlieger sind verärgert.

