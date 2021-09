Kontrolle auf A7 bei Vöhringen: Polizei legt zwei nicht versicherte Autos still

Die Polizei stoppt auf der A7 bei Vöhringen ein Auto ohne Versicherung. Der hinzugerufene Eigentümer kommt mit seinem Zweitwagen. Auch er darf nicht weiterfahren.

Bei einer Kontrolle auf der A7 bei Vöhringen haben Beamte der Grenzpolizeiinspektion Lindau zwei Autos aus dem Verkehr gezogen, für die kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die beiden Fahrer mussten die Wagen stehen lassen und sich von anderen Personen abholen lassen.

Am späten Freitagnachmittag, so teilt die Grenzpolizei mit, überprüften die Beamten auf der Autobahn bei Vöhringen einen älteren VW Polo. Dabei stellten sie fest, dass das Fahrzeug bereits seit Anfang September über keinen gültigen Versicherungsschutz mehr verfügte. Die Kennzeichen waren deshalb im Polizeicomputer zur Fahndung ausgeschrieben. Infolgedessen wurden die Kennzeichen sofort entstempelt, außerdem untersagten die Beamen dem Mann die Weiterfahrt.

Kontrolle auf A7: Beide Autos im Fahndungssystem der Polizei ausgeschrieben

Der Fahrer selbst gab vor, nichts von der fehlenden Versicherung zu wissen, und kontaktierte den Halter des Wagens. Dieser traf kurze Zeit später mit seinem zweiten Auto am Kontrollort ein, um den anderen Fahrer dort abzuholen. Daraus wurde jedoch nichts: Denn nach weiteren Angaben der Polizei war auch der zweite Wagen nicht mehr versichert. Der Ford war ebenfalls im Fahndungssystem der Polizei ausgeschrieben.

Auch in diesem Fall ordnete die zuständige Zulassungsstelle die Zwangsabmeldung durch Entwertung der entsprechenden Siegel an. Daher blieb der zweite Wagen ebenfalls an Ort und Stelle stehen und die Beamten entstempelten ihn. Darüber hinaus leiteten sie Ermittlungsverfahren gegen die beiden Männer wegen Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein. (AZ)

