Lack eines Toyotas in Vöhringen zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Noch ist unklar, wer am Montag den Lack eines Toyotas in Vöhringen zerkratzt hat. Laut Hinweisen aus der Bevölkerung sollen auch andere Fahrzeuge beschädigt worden sein.

Aktuell ermittelt die Polizei, wer in Vöhringen den Lack eines grauen Toyota Corolla beschädigt hat. Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Montag, in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 10 Uhr, in der Lessingstraße. Eine noch unbekannte Person zerkratzte den Lack des geparkten Fahrzeugs auf der Beifahrerseite im hinteren linken Bereich. Der Sachschaden beträgt ungefähr 800 Euro.

In Vöhringen sind bereits mehrere Fahrzeuge beschädigt worden

Laut einem Hinweis aus der Bevölkerung soll es auch in der Straße Am Kurzen Bach zu Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen gekommen sein. Hinweise auf den Täter oder die Täterin nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. Auch betroffene Fahrzeughalter können sich diesbezüglich bei der Polizei in Illertissen melden. (AZ)

