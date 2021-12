Lastwagen in Vöhringen angefahren und beschädigt: Verursacher flüchtet

Einen Schaden von schätzungsweise 3000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Unfall in Vöhringen verursacht. Die Polizei ermittelt.

Auf 3000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, der in den vergangenen Tagen an einem Lastwagen in Vöhringen entstanden ist. Das Fahrzeug wurde dem Polizeibericht zufolge im Zeitraum zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 6.40 Uhr, im Bereich der Parkplätze An der Alten Ziegelei angefahren. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte den Aufbau des Lastwagens, riss dabei die Plane auf und flüchtete anschließend unerkannt. Die Polizei Illlertissen bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

