Lastwagen rammt Milchautomaten in Vöhringen

Ein Lkw-Fahrer hat vor einem Supermarkt rangiert. Dabei schätzte er den Abstand zu einem Milchautomaten falsch ein.

Ein Lastwagen hat am Samstag einen Milchautomaten in Vöhringen beschädigt. Der 54-jährige Fahrer rangierte gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Memminger Straße. Er schätzte den Abstand zu dem Automaten falsch ein und streife ihn mit seinem Anhänger. Dadurch wurde das Gerät verschoben und eingedellt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Lkw-Anhänger blieb unbeschädigt. (AZ)