Mann kracht betrunken in anderes Auto und will fliehen

In Vöhringen hat ein 39-Jähriger einen Auffahrunfall verursacht. Das Problem: Der Mann war stark alkoholisiert und nicht einmal im Besitz eines Führerscheins.

Ein 39-jähriger Autofahrer kracht betrunken in ein vorausfahrendes Auto und versucht zu flüchten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann am Samstagvormittag in südlicher Richtung auf der Ulmer Straße. Der Wagen vor ihm bremste an einem Kreisverkehr verkehrsbedingt ab. Dies realisierte der Mann zu spät und fuhr auf. Nach kurzer Absprache zwischen den Unfallbeteiligten vor Ort, kam man zum Ergebnis, dass man sich auf einem nahe gelegen Parkplatz zum Austausch der Personalien treffen möchte. Statt auf den Parkplatz einzufahren, habe der Unfallverursacher seine Weiterfahrt stadteinwärts fortgesetzt, so die Polizei.

Geschädigte ist selbst Polizistin und nimmt die Verfolgung auf

Die Fahrerin des beschädigten Wagens, von Beruf selbst Polizeibeamtin, nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf. Sie fand den Wagen geparkt im nahe gelegenen Wohngebiet. Die örtliche Polizei hatte den Fahrer schnell ermittelt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser mit mehr als drei Promille nicht nur stark alkoholisiert, sondern auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann wurde im Anschluss zur Blutentnahme auf die Polizeiinspektion Illertissen gebeten. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge von Alkohol und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. (AZ)